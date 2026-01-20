Il 24 gennaio 2026, all’UCI Cinemas Porta di Roma, si svolgerà l’anteprima del film “Le cose non dette”, diretto da Gabriele Muccino. In occasione dell’evento, il regista e le attrici Miriam Leone e Carolina Crescentini incontreranno il pubblico durante lo spettacolo delle 20:30 nella Sala XL. Un’occasione per scoprire in anteprima l’ultima opera del regista, in un evento dedicato agli appassionati di cinema.

“Le cose non dette” in anteprima il 24 gennaio all’UCI Cinemas Porta di Roma alla presenza di Gabriele Muccino e delle attrici Miriam Leone e Carolina Crescentini l regista e il cast dell’atteso film incontreranno il pubblico in sala allo spettacolo delle 20:30 Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:30 l’Uci Cinemas Porta di Roma ospiterà, nella Sala XL, l’anteprima de Le cose non dette, l’ultimo atteso film di Gabriele Muccino. Il regista e le attrici Miriam Leone e Carolina Crescentini saranno presenti in sala per incontrare il pubblico. Le cose non dette segna il ritorno di Muccino a una dimensione corale, affrontando i desideri e i rimpianti che definiscono i rapporti umani, con uno sguardo profondo sulle dinamiche familiari e di coppia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Le cose non dette” in anteprima il 24 gennaio all’UCI Cinemas Porta di Roma alla presenza di Gabriele Muccino, Miriam Leone e Carolina Crescentini

Muccino, Leone e Crescentini al The Space Parco de' Medici per l’anteprima del film “Le cose non dette”Sabato 24 gennaio, al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, si terrà l’anteprima del film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino, prodotto da Lotus Production, Leone Film Group e Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.

Gabriele Muccino torna a Roma con Le cose non detteGabriele Muccino presenta a Roma l’anteprima nazionale del suo nuovo film, Le cose non dette.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mahmood pubblica 'Le cose non dette': l'anteprima del testo e il significato del brano del film di Gabriele Muccino; Le cose non dette, un'anteprima del nuovo film di Gabriele Muccino; ‘Le cose non dette’: Mahmood per il nuovo film di Muccino, in sala dal 29 gennaio. Set a Roma e Tangeri; Mahmood: ascolta il nuovo brano Le cose non dette, per la colonna sonora del film di Muccino.

Mahmood: ascolta il nuovo brano Le cose non dette, per la colonna sonora del film di MuccinoE' stato pubblicato oggi Le cose non dette, il brano originale scritto e interpretato da Mahmood per l’omonimo film di Gabriele Muccino, in .. ondarock.it

Mahmood pubblica Le cose non dette: significato e curiositàMahmood firma la colonna sonora del nuovo film di Gabriele Muccino, un brano intenso che racconta emozioni mai espresse. libero.it

Radiocorriere Tv. . "A volte basta una crepa minuscola per far crollare tutto ciò che sembrava stabile, forse non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto" "Le cose non dette" il nuovo film di Gabriele Muccino, dal 29 gennaio al cinema. #LeCoseNonDette #G - facebook.com facebook

Ancora una volta parliamo di «cose non dette». Questa volta però a essere all'oscuro sono i figli. Giusto tacere e avere segreti per loro Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti x.com