Lazio-Como la moviola di Calvarese | Taylor-Caqueret è rigore

Durante la partita Lazio-Como, l'arbitro Calvarese ha assegnato un rigore al Como nel primo tempo, suscitando discussioni tra gli spettatori. Tornato in campo dopo circa un mese, l'arbitro ha gestito diversi episodi, tra cui anche alcune decisioni contestate. In questo articolo analizziamo le fasi più rilevanti della moviola, con un focus particolare sull'episodio del rigore e sulle decisioni dell'arbitro.

Fabbri tornava in campo all'Olimpico poco più di un mese dopo Lazio-Bologna, in cui espulse Gila. Tanti episodi anche in questa occasione: partiamo dal più discusso, quello del calcio di rigore concesso al Como nel primo tempo. Sugli sviluppi di un cross di Baturina, Caqueret anticipa Taylor, arrivando prima sul pallone, mentre l'ex Ajax calcia lo scarpino del calciatore del Como. Maggioni e Maresca richiamano all'OFR Fabbri, che corregge la sua decisione e concede il penalty per gli uomini di Fabregas. Sulla ribattuta di Provedel, pochi secondi dopo, è Nico Paz a commettere un fallo simile su Ratkov, ma Fabbri concede l'angolo tra le proteste di Sarri e della panchina biancoceleste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

