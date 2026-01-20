Nel match tra Lazio e Como, il tecnico Fabregas ha lodato Sarri definendolo un genio, esprimendo tuttavia la sua contrarietà sulle recenti modifiche al regolamento del fuorigioco. La partita si è conclusa con una vittoria netta del Como all’Olimpico, dimostrando una prestazione di grande solidità e controllo, che ha messo in evidenza le differenze di approccio tra le due squadre.

Il Como domina all’Olimpico e annichilisce la squadra di Sarri con un risultato e una prestazione netta: le parole del tecnico spagnolo Il Como mette in campo una grande dimostrazione di forza e batte nettamente la Lazio all’Olimpico. Una partita finita praticamente già nel primo tempo, che si incanala già dopo pochi secondi col gol di Baturina. Cesc Fabregas (Ansafoto) – calciomercato.it La squadra di Fabregas sale a quota 37, a -2 dalla Juventus quinta e -5 dalla Roma quarta. Nel postpartita le parole del tecnico spagnolo in conferenza stampa: Un progetto unico in Europa il vostro: la chiave della stagione è stato affidare la regia a giocatori offensivi? Cosa ha preso da Sarri? “Sono contento che abbiate fatto riferimenti non solo ai soldi spesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio-Como, Fabregas: "Sarri un genio. Sono contro il cambio del fuorigioco"

Fabregas in conferenza: «Sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan. Lazio? Con Sarri ha un’identità molto chiara»In vista della sfida della Lazio, Cesc Fabregas ha commentato la recente prestazione contro il Milan, esprimendo soddisfazione per il livello di gioco mostrato.

Il Como di Fabregas scherza con la Lazio di Sarri (3-0). Lotito è sicuro che Baroni avrebbe fatto peggio del Comandante?Il Como di Fabregas ha battuto la Lazio di Sarri con un netto 3-0, confermando la buona forma della squadra.

