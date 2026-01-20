Lavrov | vogliamo soluzioni diplomatiche

Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha affermato che la Russia è impegnata nella ricerca di soluzioni diplomatiche alla crisi in Ucraina. Durante la conferenza stampa annuale, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della negoziazione per risolvere la situazione in modo pacifico. Le dichiarazioni evidenziano l’intento di Mosca di favorire un percorso diplomatico, al fine di evitare escalation e trovare un’intesa stabile e duratura.

10.33 La Russia è impegnata a trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov, alla conferenza stampa annuale. La Nato si prepara "seriamente" a una guerra contro la Russia e "non lo nasconde affatto", ha sottolineato. Dopo aver citato gli sviluppi in Venezuela, Iran e Groenlandia, ha detto che "bisogna trovare soluzioni che rispettino un equilibrio di interessi" su una base di "eguaglianza e reciproco rispetto". Sui dazi "dureranno parecchio tempo i problemi tra Usa, Ue e altri Paesi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lavrov: "Non vogliamo guerra con l'Europa, ma risponderemo a ostilità"Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che la Russia non desidera un conflitto con l’Europa, ma si riserva il diritto di rispondere a eventuali azioni ostili, come il dispiegamento di truppe dell’UE in Ucraina e la confisca dei beni russi.

