Lavrov | vogliamo soluzioni diplomatiche
Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha affermato che la Russia è impegnata nella ricerca di soluzioni diplomatiche alla crisi in Ucraina. Durante la conferenza stampa annuale, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della negoziazione per risolvere la situazione in modo pacifico. Le dichiarazioni evidenziano l’intento di Mosca di favorire un percorso diplomatico, al fine di evitare escalation e trovare un’intesa stabile e duratura.
10.33 La Russia è impegnata a trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov, alla conferenza stampa annuale. La Nato si prepara "seriamente" a una guerra contro la Russia e "non lo nasconde affatto", ha sottolineato. Dopo aver citato gli sviluppi in Venezuela, Iran e Groenlandia, ha detto che "bisogna trovare soluzioni che rispettino un equilibrio di interessi" su una base di "eguaglianza e reciproco rispetto". Sui dazi "dureranno parecchio tempo i problemi tra Usa, Ue e altri Paesi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Lavrov: "Non vogliamo guerra con l'Europa, ma risponderemo a ostilità"Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che la Russia non desidera un conflitto con l’Europa, ma si riserva il diritto di rispondere a eventuali azioni ostili, come il dispiegamento di truppe dell’UE in Ucraina e la confisca dei beni russi.
I residenti chiedono soluzioni: "Vogliamo un nuovo ponticino"Durante le festività natalizie, numerosi residenti hanno manifestato preoccupazione per la rimozione del ponticino dei Ginanni sul torrente Settola, sottolineando la necessità di una nuova passerella.
Lavrov: Assurdo una forza di pace dei Paesi Nato in Ucraina. Così si allarga la guerra - Incontro teso tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a New York. I due diplomatici si sono incontrati a margine dellottantesima assemblea ... iltempo.it
Lavrov a Rubio,vogliamo proseguire sforzi con Usa per pace - Durante i colloqui con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sottolineato la sua disponibilità a coordinare gli sforzi con Washington per ... quotidiano.net
La conferenza di inizio anno di Giorgia Meloni si apre con un attacco frontale alla magistratura: “Se vogliamo garantire sicurezza, occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno”. Pun - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.