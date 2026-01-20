Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue con progressi diplomatici ancora limitati. Lavrov ha dichiarato che Mosca cerca soluzioni negoziate, mentre Zelensky ha sottolineato la necessità di un'attenzione internazionale più attiva, affermando che la Russia non può essere trattata come un pari. La situazione rimane complessa e senza risultati concreti nel breve termine, evidenziando la difficoltà di avvicinare le parti a un accordo definitivo.

Il lento lavoro della diplomazia per far terminare il conflitto tra Russia e Ucraina procede, anche se al momento non sembrano esserci risultati tangibili all'orizzonte e i due contendenti restano molto lontani da una risoluzione. E intanto, le forze di Putin hanno lanciato un massiccio attacco su Kiev, che ha causato l'interruzione della fornitura di energia in ampie parti della città. Circa 5600 case sono rimaste senza riscaldamento, nel pieno dell'inverno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lavrov: "Mosca cerca soluzioni diplomatiche". L'affondo di Zelensky: "Russia non può essere trattata da pari, il mondo non sia in silenzio"

Lavrov: vogliamo soluzioni diplomaticheIl ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha affermato che la Russia è impegnata nella ricerca di soluzioni diplomatiche alla crisi in Ucraina.

