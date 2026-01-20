Durante la conferenza stampa di apertura del 2026, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha sottolineato l'importanza di mantenere un rapporto equilibrato tra Russia e Italia, invitando a evitare atteggiamenti russofobici. Contestualmente, ha paragonato la Groenlandia alla Crimea, evidenziando la volontà di Mosca di difendere i propri interessi e di mantenere un dialogo aperto con l’Europa.

In una conferenza stampa fiume che ha segnato l'apertura diplomatica del 2026, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha tracciato le linee guida del Cremlino, confermando una postura di sfida aperta verso l'Occidente. Le sue parole, riportate integralmente rappresentano un mix di propaganda vetero-putiniana, minacce dirette e sofisticati tentativi di creare crepe nel fronte transatlantico. Sul fronte del conflitto, Lavrov ha spento ogni speranza di un imminente compromesso, ribadendo che la Russia non arretrerà di un centimetro. «Non ci sono alternative al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavrov: "L'Italia non sia russofobica. Groenlandia? Come la Crimea"

Groenlandia: Boccia, 'Italia non sia suddita Trump, alzi voce insieme a paesi Ue'Il dibattito sulla sovranità europea si intensifica, con la Groenlandia e altri paesi Ue che si preparano a rispondere alle pressioni degli Stati Uniti.

Groenlandia, Lavrov: "Non esiste alcun piano da parte di Russia e Cina per la conquista dell'isola"Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che né Russia né Cina hanno in programma di conquistare la Groenlandia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; Le notizie di giovedì 15 gennaio sul conflitto in Ucraina; Russia, Lavrov bacchetta gli Usa: Inaffidabili, sconvolgono il mondo; Ucraina, Lavrov: Pronti a contatti con Witkoff e Kushner.

Lavrov: L'Italia non sia russofobica. Groenlandia? Come la CrimeaIn una conferenza stampa fiume che ha segnato l'apertura diplomatica del 2026, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha tracciato le linee ... iltempo.it

Lavrov: Rapporti con l’Italia al loro punto più basso. Leader Ue vogliono parlare con Mosca? Possono telefonareIl ministro russo accusa l'Italia di rifiutare l'arte russa e critica i leader europei: Se vogliono parlare, telefonino ... ilfattoquotidiano.it

I rapporti tra Italia e Russia “sono al loro punto più basso”. Queste le parole usate dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nella conferenza stampa annuale sulla politica estera di Mosca. “Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia e il fatto che siano al loro - facebook.com facebook

Italia-Russia, Lavrov: “Relazioni al punto più basso, ma chi vuole parlare con noi ci chiami” x.com