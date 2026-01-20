Lavrov a Meloni | ‘chi ci vuole parlare seriamente ci chiami’

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha risposto alle dichiarazioni della premier italiana, Giorgia Meloni, sottolineando che chi desidera un confronto serio può contattarlo direttamente. La sua nota si inserisce nel contesto delle recenti richieste italiane di avviare un dialogo con Mosca, evidenziando la disponibilità russa a discutere, ma senza ulteriori dettagli o condizioni.

MOSCA, 20 GEN – Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha risposto alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e altri leader europei sulla necessità di aprire un dialogo con Mosca. I rapporti tra Russia e Italia rimangono al "livello più basso", ha aggiunto Lavrov, stigmatizzando tra l'altro la cancellazione delle esibizioni di artisti russi in Italia. "Non mi aspettavo questo dall'Italia", ha insistito il capo della diplomazia di Mosca. (ANSA).

