Lavoro | da Cdm ok a attuazione direttiva Ue permesso unico

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per attuare la direttiva (UE) 20241233. La normativa introduce una procedura unica per la domanda di permesso di soggiorno e lavoro per cittadini di Paesi terzi, garantendo un insieme di diritti comuni. L'obiettivo è semplificare le procedure e rafforzare la tutela dei lavoratori immigrati all’interno dell’Unione Europea.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 20241233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro".

