Nonostante la pioggia, gli esercenti di Piazza Arringo hanno rimosso tavoli e arredi, preparando la piazza per i lavori di riqualificazione. La rimozione degli arredi permette di avviare ufficialmente il cantiere, segnando un passo importante per il restyling di uno dei luoghi più rappresentativi di Ascoli. La collaborazione tra commercianti e amministrazione comunale contribuirà al recupero e alla valorizzazione dello spazio pubblico.

Nonostante la pioggia battente che per tutta la giornata di ieri si è abbattuta sulla città, gli esercenti di piazza Arringo non hanno esitato: tavoli, sedie, ombrelloni e arredi sono stati rimossi uno dopo l’altro, liberando completamente la piazza e dando di fatto il via ai lavori di riqualificazione di uno dei luoghi simbolo di Ascoli. È proprio da questo gesto che da ieri possono considerarsi ufficialmente scattati i lavori di valorizzazione di piazza Arringo. Un passaggio tutt’altro che secondario, perché ha consentito l’immediata cantierizzazione dell’area e l’avvio delle operazioni preliminari previste dal cronoprogramma definito dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in Piazza Arringo. Le attività commerciali hanno tolto gli arredi. Il cantiere può iniziare

