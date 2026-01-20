Il movimento Riscossa di Maddaloni sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo sul futuro dell’ospedale locale. Riteniamo che il silenzio degli innocenti non favorisca soluzioni efficaci e invitiamo tutte le forze politiche, sociali e culturali a partecipare a una mobilitazione condivisa, per garantire un servizio sanitario adeguato e trasparente. Solo un impegno comune può portare a progressi concreti e sostenibili.

Il coordinatore Franco Roberti: "Chiacchiere da bar e discorsi fatti tra una partita e un'altra, certamente non aiutano ad effettuare una battaglia di civiltà" “Chiacchiere da bar e discorsi fatti tra una partita ed un'altra, certamente non aiutano i nostri rappresentanti ad effettuare una battaglia di civiltà: si perchè di questo si tratta, di una battaglia di civiltà. Gli ospedali vicini sono al collasso; in special modo l'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. A noi serve il coagulo di tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, forze associative, laiche e religiose di Maddaloni”, sottolinea.🔗 Leggi su Casertanews.it

Ospedale di Maddaloni, tarda la riapertura completa. “Il silenzio degli innocenti non porterà a nulla di costruttivo”Il ripristino completo dei servizi all’ospedale di Maddaloni resta in ritardo, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

Leggi anche: "Bambine nell’Archivio degli Innocenti (1900 – 1921)": al Museo degli Innocenti una mostra per raccontare la memoria delle piccole Nocentine

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Movimento 5 Stelle VCO su ospedale nuovo; Furto dell’incasso mensile, sottrae 5.800 euro al datore di lavoro: denunciato un 20enne.

Lavori in ospedale, Movimento Riscossa: Il silenzio degli innocenti non porterà a nulla di costruttivo - Il movimento politico Riscossa di Maddaloni torna a far sentire la propria voce sul tema dell’ospedale ribadendo la propria intenzione di vigilare sui lavori all’interno della struttura chiamando ... casertanews.it

Cantieri negli ospedali. Asst Franciacorta. Lavori per 75 milioni - Lavori in corso per l’Asst Franciacorta, che attualmente sta eseguendo opere per un valore di 75 milioni di euro finanziati da fondi Pnrr, Pnc, fondi statali e regionali e che prossimamente si ... ilgiorno.it

I lavori di ristrutturazione di Palazzo Lucatelli, l'antico ospedale di Trapani, stanno procedendo per ridare alla città uno dei simboli autentici della Comunità Antica. “Stiamo procedendo con l'installazione dei nuovi tetti e questo ci permetterà di chiudere l'i - facebook.com facebook

"Procedono i lavori per la Casa e l’Ospedale di Comunità di #Azzano Decimo: 1.600 mq di nuove strutture, 20 posti letto e servizi integrati per rafforzare la sanità territoriale regionale". Così oggi l'assessore di #RegioneFVG @Riccardi_FVG . tinyurl.com/4z7 x.com