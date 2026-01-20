L'autopsia sul corpo di Federica Torzullo ha evidenziato 23 ferite da arma da taglio, tra cui quattro difensive sulle mani e 19 sul collo e sul volto. La ricostruzione delle ferite fornisce elementi importanti per comprendere la dinamica dell'aggressione. Questi dati sono fondamentali per le indagini in corso, che cercano di chiarire le circostanze e le responsabilità di quanto accaduto.

AGI - Federica Torzullo, "è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto". Sono i risultati, secondo quanto apprende AGI, effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma dove si è svolta l'autopsia sul corpo della donna, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno nella loro abitazione nel comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'uomo, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere, dopo averla assassinata ha tentato di farla a pezzi e di far fuoco al cadavere prima di seppellirlo in una buca che aveva scavato nel terreno all'interno della ditta di famiglia di movimento terra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'autopsia sul corpo di Federica Torzullo: 23 coltellate, amputata la gamba sinistra

Femminicidio Torzullo, l’autopsia: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistraÈ stata effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche.

Femminicidio di Federica Torzullo, l’autopsia: uccisa da 23 coltellate, bruciature sul viso, gamba sinistra amputataL’autopsia di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate, rivela dettagli drammatici: sulla sua figura sono emerse bruciature sul viso e la gamba sinistra è stata amputata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crans-Montana, cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti; L'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, morto nell'incendio di Crans-Montana: probabile morte per asfissia. Lesioni da calpestamento; Annabella Martinelli, fissata per martedì l'autopsia sul corpo della 22enne; Fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli.

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: Uccisa con più di 20 coltellate - Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo emerge che è stata uccisa con oltre 20 coltellate ... fanpage.it

Delitto di Anguillara: oggi l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo - Il marito, fermato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, avrebbe tentato di fare a pezzi il corpo e sarebbe stato pronto a fuggire ... rainews.it

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio a Anguillara Sabazia, ha rivelato la brutalità del delitto come era stato già spiegato dal procuratore capo di Civitavecchia. Secondo quanto emerso, la donna è stata colpita con 23 colte - facebook.com facebook

Omicidio Moretti, attesa per l'autopsia sul corpo del nipote del boss x.com