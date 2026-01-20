L’Athletic a Bergamo senza Inaki e Nico Williams Valverde | Atalanta difficile da gestire

L’Athletic Club di Bergamo affronta una sfida senza Inaki e Nico Williams, due elementi fondamentali della linea offensiva. La loro assenza, insieme a quella di altri giocatori come Berenguer e Sannadi, complica la gestione della squadra. Valverde sottolinea la difficoltà dell’Atalanta, avversario da affrontare, sottolineando l’importanza di un approccio compatto e strategico per affrontare questa partita.

Bergamo. Inaki Williams, Nico Williams, Alex Berenguer, Maroan Sannadi. Potrebbe essere la linea d’attacco titolare dell’Athletic Club e invece è una parte della lista delle assenze nella lista dei convocati. La squadra è arrivata a Bergamo nel pomeriggio, ma con svariati indisponibili, a cui si aggiungono anche Laporte e Berchiche in difesa. Una situazione di emergenza a cui deve far fronte Ernesto Valverde, che in conferenza stampa ha sottolineato le difficoltà del match, anche fisiche, oltre che tecniche, contro una squadra molto forte, ben riconoscibile e fastidiosa da affrontare. leggi anche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

