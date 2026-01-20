Un intervento di riparazione di un tubo da parte di Aset ha lasciato una zona coperta di ghiaia davanti a un’abitazione, creando un’area insidiosa. La famiglia denuncia che la presenza di questa striscia di ghiaia, da oltre sei mesi, rende difficile l’accesso con una carrozzina o una neonata, trasformando il passaggio in un vero e proprio canyon. La situazione evidenzia le difficoltà quotidiane causate da lavori pubblici non ancora completati.

Ha una bambina di un mese e ogni volta che lui e la sua compagna escono o entrano in casa con la piccola avrebbero bisogno di una carrozzina 4x4, perché proprio davanti al loro cancello l’asfalto ha lasciato il posto da oltre sei mesi a una striscia di ghiaia piuttosto insidiosa, soprattutto per chi l’attraversa con una carrozzella o con in braccio una neonata. Lui è Alessandro Gabbianelli, residente a Marotta, in via Rizzo, al civico 10, insieme alla ragazza e alla loro bambina nata a dicembre, molto preoccupato per la situazione venutasi a creare di fronte al suo ingresso. "Durante l’estate scorsa – racconta Alessandro – Aset ha effettuato uno scavo stradale per la riparazione di una condotta idrica e al termine il tratto interessato è stato ricoperto solo con la ghiaia, senza che ad oggi sia stato steso un manto di catrame". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Aset ripara un tubo e copre con la ghiaia. Famiglia denuncia: "È diventato un canyon"

Leggi anche: Forza Italia Giovani: "La Ghiaia si rilancia con la gestione quotidiana, non solo con i progetti"

Leggi anche: Il Livorno prova a ripartire con Venturato, ma la contestazione della Nord non si placa: "Esciua copre i suoi disastri con la retorica sionista"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L’Aset ripara un tubo e copre con la ghiaia. Famiglia denuncia: "È diventato un canyon" - Lutto per Stefano De Martino, il popolare presentatore di «Affari tuoi» su Rai 1. msn.com