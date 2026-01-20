Leonardo Apache La Russa ha dichiarato di aver effettuato un

Da parte di Leonardo Apache La Russa c’è stato uno "spontaneo adempimento risarcitorio", con una "offerta congrua e idonea" per il danno "patito" dalla ragazza. E va considerato anche "il contegno tenuto dall’imputato dopo i fatti", che si evince da una lettera depositata in un’udienza di novembre, nella quale "ha mostrato sincero dispiacere per le sofferenze" causate alla giovane e una "presa di coscienza in ordine alla condotta" che gli veniva contestata. Lo scrive la gup, Maria Beatrice Parati, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso dicembre, sul caso di " revenge porn " scaturito da un’altra denuncia della giovane sull’ormai famosa notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 (già archiviata l’inchiesta sull’ipotesi di violenza sessuale) ha ritenuto "congrua" l’offerta di risarcimento di 25mila euro da parte del figlio del presidente del Senato a favore della ragazza - da lei mai accettata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - LaRussa Jr.: "Il risarcimento è sufficiente"

La Russa Jr, chiuso con un risarcimento il processo per revenge pornSi conclude con un accordo di risarcimento da 25 mila euro il procedimento legale che coinvolge Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un caso di revenge porn.

Leggi anche: La Russa Jr, estinto il reato di revenge porn: il giudice accetta il risarcimento alla giovane

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

LaRussa Jr.: "Il risarcimento è sufficiente" - Da parte di Leonardo Apache La Russa c’è stato uno "spontaneo adempimento risarcitorio", con una "offerta congrua e ... ilgiorno.it