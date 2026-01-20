L’arte del vino si ridipinge a Fiesole

L’arte del vino si reinventa a Fiesole, un luogo ricco di storia e tradizione. Qui, Dan Erlan Graetz, nato in una famiglia multiculturale di artisti, unisce passione e creatività per esplorare nuove espressioni nel mondo enologico. La sua formazione e le radici culturali si riflettono in un approccio autentico e improntato alla qualità, contribuendo a valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale con un tocco innovativo.

Dan Erlan Graetz è nato in una famiglia multiculturale di artisti: il padre era uno scultore israeliano e anche la madre, norvegese, aveva radici profonde nel mondo dell’arte. L’arte ha accompagnato Bibi (il soprannome con cui è conosciuto) in molte fasi della sua vita. Ha dipinto il proprio percorso come fosse un’opera d’arte e, per questo, ha deciso di approfondire le sue conoscenze frequentando l’Accademia di Belle Arti di Firenze, ottenendo ottimi risultati. Tuttavia, resosi conto di non riuscire a restare chiuso in un atelier per l’intera giornata, ha scelto di crearne uno suo personale, utilizzando come punto di partenza i vigneti di famiglia situati a Vincigliata, nei pressi di Fiesole. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

