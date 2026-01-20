L' Aquila si mangia Agrigento | il confronto impietoso tra le due Capitali della cultura di Sergio Criminisi

In questo confronto tra le due Capitali della Cultura, L'Aquila e Agrigento, si analizzano caratteristiche e peculiarità di ciascuna città. Sergio Criminisi propone un'analisi obiettiva e approfondita, evidenziando aspetti storici, culturali e urbanistici. Un'analisi che permette di comprendere meglio il patrimonio e le sfide di queste realtà italiane, offrendo uno sguardo sobrio e informativo sulle differenze tra le due città.

La vignetta pubblicata su Facebook mette a confronto due città raccontate attraverso uno sguardo amaro e senza sconti. Il disegno accompagnato da un commento di frustrazione: "Gli abbruzzesi ci hanno dato una lezione" Un'aquila posata sul suo nido, intenta a "mangiarsi" Agrigento per poi assimilarla ed espellere la statua del gigante. Un'immagine forte, restituita dall'ultima vignetta del disegnatore agrigentino Sergio Criminisi. La metafora di un confronto tra due città che hanno approfittato dell'occasione di Capitale italiana della cultura in maniera assai diversa, nonostante L'Aquila abbia appena iniziato.

