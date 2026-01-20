Lanzafame | Io Giovinco e Balo scappammo dall' U21 La combine? Non riuscii a dire di no ma ho pagato e

Lanzafame, ex talento del calcio italiano, racconta il suo percorso tra successi e difficoltà. Dalla fuga dall’Under 21 con Giovinco e Balotelli alla difficile esperienza a Bari, dove lo spogliatoio si rivelò complicato, la sua storia evidenzia le sfide di un talento emergente. Un racconto di errori, pagamenti e rinascite, che offre uno sguardo autentico sulla vita di un calciatore alle prese con le dinamiche del professionismo.

Davide Lanzafame ha vissuto due vite in una. A 20 anni era uno dei talenti più promettenti del calcio italiano: con la Juventus vince il titolo di capocannoniere del Torneo di Viareggio, seminando la strada per una carriera in ascesa. Cinque anni dopo, però, il percorso si interrompe bruscamente. La Procura di Bari, insieme ad alcuni compagni di squadra, lo indaga per aver preso parte a una combine relativa a due partite: Bari-Treviso e Salernitana-Bari. Un passaggio brusco, improvviso, che segna una frattura netta nella sua carriera: “Mi sono assunto tutte le responsabilità, ho pagato per quello che ho fatto e sono ripartito”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

