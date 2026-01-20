L'antisportiva battaglia dell'asciugamano in Marocco-Senegal finisce nel modo più bello | puro fairplay

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio di conflitto ha attirato l'attenzione: il gesto antisportivo di Ismael Saibari nei confronti di Edouard Mendy. Tuttavia, ciò che è emerso l'ha trasformato in un esempio di sportività e rispetto, dimostrando come il fairplay possa prevalere anche nelle situazioni più tese. Un gesto che ha sottolineato l'importanza dei valori etici nel calcio internazionale.

Il gesto antisportivo di Ismael Saibari nei confronti di Edouard Mendy durante la finale di Coppa d'Africa Marocco-Senegal ha fatto il giro del mondo. Ma il centrocampista marocchino ha voluto porvi rimedio, con un atto di totale fairplay nel post gara reso pubblico da un video amatoriale.🔗 Leggi su Fanpage.it

La battaglia dell’asciugamano del secondo portiere del Senegal, inseguito dai raccattapalle marocchiniDurante i tempi supplementari di una partita tra Senegal e Marocco, si è verificato un episodio insolito: il secondo portiere senegalese è stato inseguito e ostacolato da raccattapalle marocchini, in un gesto che ha suscitato molte discussioni.

La guerra dell’asciugamano in Marocco-Senegal: perché i raccattapalle e Saibari hanno quasi aggredito il secondo portiere DioufLa partita tra Marocco e Senegal è stata segnata da numerosi episodi controversi, tra gol annullati e rigori discutibili.

