Lang e Lucca revolution il Napoli non ha atteso più tempi biblici per capire che sono stati due acquisti sbagliati

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lang e Lucca, arrivati recentemente a Napoli, sembrano destinati a lasciare il club. La decisione arriva dopo un periodo di valutazione, evidenziando come anche nel calcio le scelte di acquisto possano non sempre rivelarsi azzeccate. Restano da capire i dettagli di questa possibile cessione, che potrebbe influenzare la strategia futura del Napoli sul mercato.

Due acquisti sbagliati (ma succede a tutti). Secondo le ricostruzioni – sarebbe meglio dire indiscrezioni, ma va bene uguale – dei giornalisti che si occupano di calciomercato, Noa Lang e Lorenzo Lucca sono destinati a lasciare Napoli e il Napoli. A solo sei mesi dal loro arrivo in azzurro, frutto di due operazioni molto onerose di cui non conosciamo le cifre esatte, cifre che in realtà nessuno conosce ufficialmente, ma che gravitano nell’ordine dei 60 milioni di euro – considerando, ovviamente, anche i soldi per il riscatto di Lucca, che in questo momento è formalmente un giocatore dell’Udinese in prestito al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

