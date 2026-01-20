Landini e i cittadini coglioni quando la sinistra cita Berlusconi

L'intervento di Landini, in cui invita il Governo a non sottovalutare l'intelligenza dei cittadini italiani, ha suscitato molte reazioni. La sua frase, rivolta alla percezione di un atteggiamento paternalista, evidenzia la necessità di un dialogo più rispettoso e trasparente tra istituzioni e cittadini. Un tema che mette in luce l'importanza di un rapporto basato sulla fiducia e sulla considerazione reciproca nel contesto politico attuale.

(Adnkronos) – "Penso che sarebbe bene che questo Governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di coglioni". Chissà se il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parlando ieri del prossimo referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, si sarà ricordato che stava mutuando una frase che proprio vent'anni fa, negli ultimi giorni della campagna elettorale per le Politiche del 2006, usò Silvio Berlusconi. Era il 4 aprile, e intervenendo nella sede della Confcommercio, l'allora premier si rivolse così alla platea: "Ho troppa stima per l'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro tanti coglioni che possano votare contro il proprio interesse".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

