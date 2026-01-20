L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 20 gennaio 2026

Il 20 gennaio 2026 si apre una nuova giornata di negoziazioni sui mercati europei, con particolare attenzione all’andamento della Borsa italiana e allo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Gli investitori monitorano attentamente le variazioni dei principali indicatori, in un contesto di incertezza globale e di attenzione alle decisioni economiche e politiche che influenzano la stabilità finanziaria.

Nuova giornata per i mercati europei. Cresce l'attesa per l'apertura della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, lunedì 19 gennaio, il timore dei nuovi dazi minacciati da Donald Trump ha condizionato i listini. Milano ha concluso in forte calo a -1,32%. Le borse europee, rappresentate dall'indice Stoxx 600 che segna un +0,5%, mantengono un andamento prudente a metà seduta. L'attenzione è rivolta soprattutto ai dati sull'occupazione statunitense di dicembre, considerati un elemento cruciale per compr...

