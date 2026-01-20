L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 20 gennaio 2026

Da lettera43.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 gennaio 2026 si apre una nuova giornata di negoziazioni sui mercati europei, con particolare attenzione all’andamento della Borsa italiana e allo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Gli investitori monitorano attentamente le variazioni dei principali indicatori, in un contesto di incertezza globale e di attenzione alle decisioni economiche e politiche che influenzano la stabilità finanziaria.

Nuova giornata per i mercati europei. Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, lunedì 19 gennaio, il timore dei nuovi dazi minacciati da Donald Trump ha condizionato i listini. Milano ha concluso in forte calo a -1,32%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

l8217andamento di borsa italiana e spread oggi 20 gennaio 2026

© Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 20 gennaio 2026

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 2 gennaio 2026L’andamento della Borsa italiana e dello spread oggi, 2 gennaio 2026, riflette l’avvio delle negoziazioni nel nuovo anno.

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 8 gennaio 2026L’andamento della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi oggi, 8 gennaio 2026, riflette l’attuale fase di mercato europea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.