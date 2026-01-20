L' amicizia e il sesso con una ragazzina cinquantenne palermitano prima condannato per stupro e ora assolto

Un cinquantenne palermitano, inizialmente condannato per stupro, è stato successivamente assolto. La vicenda riguarda un rapporto complesso con una ragazzina, con dettagli che evidenziano un’interazione ambigua e controversa. La ricostruzione dei fatti include atteggiamenti ambivalenti da parte della giovane e comportamenti dell’uomo, sollevando questioni di natura legale e etica che sono al centro di un’analisi approfondita.

Quando le aveva toccato il sedere, lei si sarebbe “scansata” ma senza fermarlo; quando poi lui aveva provato a spogliarla, lei gli avrebbe detto: "Se mi togli la maglietta ti ammazzo", lasciandosi però denudare, così come quando lui aveva cercato un rapporto orale, lei avrebbe prima affermato: "Scordatelo" e poi avrebbe ceduto. L'incontro sessuale era andato avanti e lei ha ammesso di essere "rimasta immobilizzata, non ho detto nulla". La ragazza, all'epoca dei fatti 16 anni appena compiuti, era quindi consenziente oppure no, quando un collega di lavoro di ben 26 anni più grande di lei l'aveva invitata a salire a casa sua e l'aveva subito portata in camera da letto? È attorno a questa questione - oggi attualissima - che si è giocato il processo per violenza sessuale a carico di un palermitano davanti ai giudici di Firenze.🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Tu sei mio”, perché il 52enne che ha fatto sesso con una ragazzina di 15 anni è stato assoltoUn uomo di 52 anni è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti con una minorenne, nonostante l'accusa avesse richiesto otto anni di carcere.

Uomo di 52 anni fa sesso con una ragazzina: assolto. Lei gli ha scritto: “tu sei mio”Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 52 anni dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni, sostenendo l'assenza di elementi sufficienti per condannarlo.

