Lamborghini registra il record di auto consegnate nel 2025
Nel 2025, Lamborghini ha raggiunto un nuovo record di consegne, superando le diecimila unità. La casa automobilistica conferma così il suo percorso di crescita, migliorando i risultati dell’anno precedente e rafforzando la propria presenza sul mercato globale. Questo risultato riflette l’efficienza della produzione e l’interesse crescente verso i modelli Lamborghini, consolidando la posizione del marchio come leader nel settore delle auto di lusso.
. “Prosegue il percorso di crescita di automobili Lamborghini che, anche nel 2025, supera la soglia delle diecimila vetture consegnate, migliorando ulteriormente il risultato dell’anno precedente e stabilendo un nuovo record assoluto – osserva la casa automobilistica – con 10.747 vetture distribuite in tutto il mondo, si conferma la forte risposta del mercato e il successo della strategia di ibridizzazione della gamma, accolta con entusiasmo dai clienti del brand a livello globale”. “Nonostante le difficili condizioni di mercato – rileva Stephan Winkelmann, chairman e ceo di automobili Lamborghini – siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano la capacità di Lamborghini di distinguersi anche in uno scenario globale complesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Open Fiber riconfermata “Great Place to Work”: l’indagine annuale registra il record di risposte
Leggi anche: Tari, stangata in Campania: Salerno registra l'aumento record
Porsche chiude il 2025 con 279.449 auto consegnate ai clienti; Auto usate: nel 2025 è record di scambi, ma lItalia fatica a rottamare; In Europa il record di auto per abitanti è nostro: con veicoli sempre più vecchi e con le elettriche ferme allo 0,7%; Per la Cina surplus commerciale da record nonostante le tensioni con gli Usa.
Lamborghini, vendite stabili nel 2025 ma a quota record 10.747 unità - La casa italiana del gruppo Audi registra a causa delle turbolenze geopolitiche una rallentamento della progressione di crescita riscontrata negli anni scorsi, ma comunque mette a segno il miglior ris ... ilsole24ore.com
Un altro anno record: lEuropa accelera, gli Usa rallentano - In dettaglio, la Lamborghini ha distribuito in tutto il mondo 10.747 vetture, registrando una crescita di appena +0,56% rispetto al 2024. Molto positivo il risultato nellarea Emea, dove sono state ... quattroruote.it
Nel 2025 il mercato delle auto elettriche in Germania ha registrato un cambiamento storico: il modello più venduto non proviene né da Tesla né da BYD, ma da un costruttore tedesco - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.