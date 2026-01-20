Nel 2025, Lamborghini ha raggiunto un nuovo record di consegne, superando le diecimila unità. La casa automobilistica conferma così il suo percorso di crescita, migliorando i risultati dell’anno precedente e rafforzando la propria presenza sul mercato globale. Questo risultato riflette l’efficienza della produzione e l’interesse crescente verso i modelli Lamborghini, consolidando la posizione del marchio come leader nel settore delle auto di lusso.

. “Prosegue il percorso di crescita di automobili Lamborghini che, anche nel 2025, supera la soglia delle diecimila vetture consegnate, migliorando ulteriormente il risultato dell’anno precedente e stabilendo un nuovo record assoluto – osserva la casa automobilistica – con 10.747 vetture distribuite in tutto il mondo, si conferma la forte risposta del mercato e il successo della strategia di ibridizzazione della gamma, accolta con entusiasmo dai clienti del brand a livello globale”. “Nonostante le difficili condizioni di mercato – rileva Stephan Winkelmann, chairman e ceo di automobili Lamborghini – siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano la capacità di Lamborghini di distinguersi anche in uno scenario globale complesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lamborghini registra il record di auto consegnate nel 2025

