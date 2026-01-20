L’ambasciatore dell’House Music Hector Romero in console alla Discoteca Hype

Hector Romero, rinomato ambasciatore dell’House Music, sarà in console alla Discoteca Hype. La figura di Romero rappresenta un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale, riconosciuto per la sua abilità di interpretare e condividere la passione per questo genere senza tempo. La sua presenza promette un’esperienza musicale autentica, apprezzata sia dagli appassionati di lunga data che dai nuovi ascoltatori.

Si fa presto a dire House Music, ma davvero pochi sono i dj di caratura mondiale considerati – da addetti ai lavori e non solo - autentici esponenti di questo genere intramontabile, ancora amatissimo dai clubber di ogni età. Icone indiscusse, come il newyorkese Hector Romero, che sabato 24 gennaio, a partire dalle 23, movimenterà il dancefloor della discoteca Hype a Castel Volturno (Caserta). Un dj, produttore e remixer dal gusto eclettico, che da oltre 30 anni ricrea in giro per il globo le sue atmosfere House uniche, robuste, cariche di sentimento ed emozioni. Nato e cresciuto nel Bronx, inizialmente conosciuto - per la giovane età - come Baby Hec, Romero può vantare esibizioni in locali leggendari di New York come Limelight, Palladium, Save The Robots e The Roxy, prima di approdare in alcuni dei ritrovi più rinomati al mondo.

