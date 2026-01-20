Lago dell’Accesa il progetto di recupero e l’attacco alle influencer | Non sono le Maldive della Toscana

Il Lago dell’Accesa, situato a Massa Marittima, si appresta a intraprendere un progetto di recupero volto a tutelare e valorizzare l’ambiente. Recentemente, sono emerse critiche alle influencer che lo hanno definito “le Maldive della Toscana”, sottolineando l’importanza di preservare questa area naturale. Con un intervento mirato, si intende garantire la tutela del lago e promuoverne un uso sostenibile nel rispetto del contesto ambientale.

Massa Marittima (Grosseto), 20 gennaio 2026 – Il lago dell'Accesa si prepara a una nuova fase di tutela e valorizzazione ambientale. Sabato scorso, nella sala Mariella Gennai di Massa Marittima, il Comune e il Consorzio Bonifiche 6 Toscana hanno presentato il progetto di riqualificazione dell'area, uno studio di fattibilità tecnico-economica che punta a proteggere un ecosistema di pregio riconosciuto a livello europeo. Il lago è un'area protetta di interesse europeo. Il lago e le aree umide circostanti rientrano infatti tra gli habitat di interesse comunitario tutelati all'Unione europea, un riconoscimento che colloca il sito all'interno della rete delle aree naturali strategiche e impone precise responsabilità in termini di conservazione.

