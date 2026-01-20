Ladri scatenati assaltano panificio | il colpo in 82 secondi | IL VIDEO
Un furto rapido e preciso si è verificato nel panificio Infinite Bontà di Aversa, dove i ladri hanno impiegato poco più di 90 secondi per forzare la saracinesca e rubare la cassa automatica. L’episodio, ripreso dalle telecamere di sicurezza, evidenzia l’efficacia e la rapidità con cui i criminali agiscono. Un episodio che solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei negozi in città.
Poco più di 90 secondi per segare la saracinesca e rubare la cassa automatica all’interno del panificio Infinite Bontà di via De Chiara ad Aversa. E’ quanto emerge dai frame delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il raid fulmineo dei ladri.Dalle immagini si vede che la banda, composta.🔗 Leggi su Casertanews.it
Colpo dei ladri nel panificio, resta alta l'attenzione sul fronte sicurezzaAversa continua a registrare episodi di furto nel settore commerciale, con recenti tentativi nel panificio locale.
Leggi anche: Ladri d’auto sempre più tecnologici: ora il furto avviene in 30 secondi. I consigli degli esperti per evitare il peggio (video)
Ladri scatenati tentano l'assalto nella pizzeria 'La Terrazza', il titolare: «Scacciati da mia mamma» - SUSEGANA / SEGUSINO (TREVISO) - «Hanno portato via perfino i miei profumi usati e il rasoio elettrico di mio padre»: non ha creduto ai suoi occhi una giovane di Segusino quando, dopo essere tornata a ... ilgazzettino.it
Ladri scatenati: continui furti d'auto. È emergenza https://ebx.sh/4GMJe2 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.