Ladri scatenati assaltano panificio | il colpo in 82 secondi | IL VIDEO

Un furto rapido e preciso si è verificato nel panificio Infinite Bontà di Aversa, dove i ladri hanno impiegato poco più di 90 secondi per forzare la saracinesca e rubare la cassa automatica. L’episodio, ripreso dalle telecamere di sicurezza, evidenzia l’efficacia e la rapidità con cui i criminali agiscono. Un episodio che solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei negozi in città.

