L’addio a Valentino Cetona piange lo stilista protagonista di un’epoca

Cetona si stringe nel dolore per la scomparsa di Valentino, grande stilista e figura di spicco nel mondo della moda. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel paese, che da anni era uno dei luoghi preferiti dall’artista. La comunità ricorda con rispetto e gratitudine un protagonista di un’epoca, la cui influenza e stile rimarranno nel tempo.

Dal rosso garibaldino al rosso Valentino. L'accostamento non appaia irriverente, neanche nel momento in cui Cetona, dalla fine degli anni '80 uno dei luoghi preferiti dal grande stilista e imprenditore della moda, "si stringe nel dolore per la perdita di un amico", come ha dichiarato il sindaco, Roberto Cottini. Il riferimento è storico perché a Cetona, nel grande parco della Villa La Vagnola, nel luglio 1849, dopo la caduta della Repubblica Romana, Garibaldi, in fuga verso Venezia, si accampò, pare con tutti i suoi quattromila volontari, bene accolto dalla popolazione; di quell'evento rimane un'iscrizione vergata a mano dal Generale.

