Lacerenza in discoteca a Lainate con candele scintillanti | è polemica

A Lainate, si è acceso un dibattito dopo la presenza di Davide Lacerenza in discoteca, accompagnato da candele scintillanti. L’evento, che ha coinvolto anche Stefania Nobile, solleva questioni sulla gestione degli spazi pubblici e sulla responsabilità degli organizzatori. In un contesto di polemiche legate al passato dell’imprenditore, l’episodio ha attirato l’attenzione di molti, evidenziando come alcune scelte possano suscitare discussioni anche in ambienti ristre

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lacerenza in discoteca a Lainate con candele scintillanti: è polemica Davide Lacerenza in disco con le candele scintillanti dopo Crans-Montana, è polemica. Lui: "Ora basta"Dopo l'incidente di Crans-Montana con Davide Lacerenza e le candele, si riaccendono le discussioni sulla sicurezza negli ambienti al chiuso. Lacerenza in discoteca con le candele bengala a Milano, il video dopo la polemica: "Buttiamole via"Dopo la recente serata in discoteca a Milano, Davide Lacerenza, ex proprietario della Gintoneria, ha commentato le polemiche sulle candele bengala. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lacerenza in discoteca con le candele bengala a Milano, il video dopo la polemica: "Buttiamole via" - Davide Lacerenza, ex patron della Gintoneria di Milano, risponde alle critiche dopo la serata in discoteca tra le candele scintillanti ... fanpage.it

“Se buttate via queste fiammelle vi faccio diventare famosi. Non aspettiamo sia lo Stato a proibirle” Davide Lacerenza, ex patron della Gintoneria di Milano, risponde alle critiche dopo la serata in discoteca tra le candele scintillanti. - facebook.com facebook

Lacerenza in discoteca con le fiammelle, poi si pente 'buttatele'. L'ex patron della gintoneria, 'molti mi hanno criticato, buttatele via' #ANSA x.com

