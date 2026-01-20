Zouhair Atif rimane in carcere in seguito a un omicidio caratterizzato da brutalità e disinvoltura, secondo il giudice. La decisione si basa su un quadro indiziario solido e sulla possibilità che, in libertà, possa reiterare il reato. La custodia cautelare è ritenuta necessaria per garantire la sicurezza pubblica e la corretta istruttoria del caso.

Un omicidio connotato da "peculiare brutalità" e "allarmante disinvoltura". Zouhair Atif rimane in carcere, non solo perché il quadro indiziario preliminare appare ben circostanziato e definito, ma anche perché, se rimesso in libertà "potrebbe commettere altri delitti della medesima specie". Ne è convinto il gip del tribunale della Spezia, Marinella Acerbi, che ieri ha convalidato l’arresto disponendo per il 19enne marocchino – indagato per omicidio aggravato dai futili motivi – la custodia nella casa circondariale locale. Nel provvedimento, il gip ha smontato le dichiarazioni rese dall’indagato, che agli investigatori aveva raccontato dapprima di aver acquistato un coltello per difendesi a seguito di alcune minacce che sarebbero arrivate dallo stesso Abanoub, e poi di aver agito per mandare un segnale al “rivale“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’accoltellatore resta in carcere. Il giudice: disinvoltura e brutalità

Abanoub Youssef è stato ucciso con "brutalità e disinvoltura allarmanti"L’omicidio di Abanoub Youssef si distingue per la sua particolare brutalità e per la disinvoltura con cui è stato commesso.

"Ha ucciso con brutalità e disinvoltura". Omicidio Youssef, il gip non ha dubbiIl processo riguardante l’omicidio di Youssef si concentra sulle dichiarazioni dell’accusato, che ha spiegato di aver agito con l’intento di inviare un messaggio dopo le minacce ricevute.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L’accoltellatore resta in carcere - Sono state sostanzialmente accolte, quindi, le richieste della Procura, per il giovane albanese di 30 anni, accusato di avere accoltellato, nella ... polesine24.it