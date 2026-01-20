Valentino Garavani, celebre stilista italiano scomparso a 93 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda. La sua figura ha attraversato i confini del settore, diventando simbolo di eleganza e raffinatezza. In un episodio curioso, Valentino incontrò Miranda Priestly, celebre personaggio del film

Valentino Garavani, il grande stilista scomparso a 93 anni, non ha solo costruito un impero: ha anche costruito il mito di se stesso, diventando un’icona che ben oltre i confini della moda. Non a caso, fu l’unico stilista presente nel film cult Il Diavolo Veste Prada: un cameo breve, ma entrando nella leggenda. I legami tra Valentino e il famoso film, in realtà, sono molti. Il film (uscito nelle sale nel 2006) è stato infatti girato prima del ritiro dalle scene di Garavani. In una scena Emily, l’assistente di Miranda Priestly, si lamenta del suo raffreddore dicendo: «Non posso star male, indosso un Valentino». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La volta in cui Valentino incontrò Miranda Priestly: il cameo nel “Diavolo Veste Prada”

