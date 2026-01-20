In questa settimana, DAZN propone Milan-Lecce come punto di focus nel format 'BordoCam'. Tra le protagoniste, la determinazione di Fullkrug e le preoccupazioni di Allegri riguardo Nkunku, due elementi chiave per analizzare l'andamento delle squadre. Un’occasione per osservare da vicino le strategie e le emozioni che caratterizzano il calcio di oggi, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sugli aspetti tecnici e umani delle partite.

Appuntamento settimanale con BordoCam, format di DAZN che analizza le partite di Serie A a pochi metri dal campo di gioco. Gare presa in considerazione questa settimana è Milan-Lecce 1-0. Tanti retroscena e spunti di riflessione, tra cui anche la scelta di Allegri di mettere in campo Niclas Fullkrug, il gol del tedesco e la mancata occasione di Nkunku a pochi minuti dal termine. LEGGI ANCHE: Milan, finalmente il vero Jashari: gamba e visione. E con Ricci a centrocampo. Nella ripresa della partita Allegri decide di cambiare e puntare su chili e muscoli. In campo Fullkrug e Loftus-Cheek. "Mettimi dentro, mettimi dentro", parla così il tedesco prima del cambio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La voglia di Fullkrug: “Mettimi dentro”. La disperazione di Allegri per Nkunku

