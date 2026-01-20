La visita del ministro Valditara Rozzano modello anti dispersione
Il ministro Valditara ha visitato Rozzano per approfondire il modello anti dispersione adottato nella scuola locale. Attraverso interventi mirati, sono stati recuperati e reinseriti nel percorso scolastico dieci studenti ad alto rischio di abbandono. Questa iniziativa dimostra l’impegno a contrastare la dispersione scolastica e a favorire un percorso di crescita inclusivo e sostenibile.
"Dieci studenti ad alto rischio di abbandono sono stati recuperati e reinseriti nel percorso scolastico". È un ottimo risultato per Agenda Nord nella lotta alla dispersione scolastica e per l’inclusione quello che sta ottenendo Rozzano, dove sono stati investiti complessivamente 290mila euro. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ieri ha visitato l’Istituto Comprensivo Elisa Barozzi Beltrami di via Garofani. "Sono stati coinvolti da Agenda Nord 268 studenti - ha spiegato Valditara, citando i dati dell’Ufficio scolastico regionale -. Sono stati attivati 14 percorsi di potenziamento delle competenze di base: 4 di italiano, 5 di matematica, 2 di scienze, 2 di lingua straniera e 1 di creatività digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Agenda Nord, 290mila euro contro la dispersione scolastica: il ministro Valditara visita il modello RozzanoIl ministro Valditara ha visitato Rozzano, un esempio di impegno contro la dispersione scolastica.
