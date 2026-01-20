La Vis lavora per avere gol e imprevedibilità Sylla e Durmush restano piste caldissime
La Vis, impegnata a migliorare la propria attitudine offensiva, guarda con attenzione alle piste di Sylla e Durmush. A Livorno, domenica alle 17:30, si svolge la prima occasione del 2026 per ottenere i primi punti e segnare i primi gol della stagione, in un momento in cui i dati iniziali non sono stati incoraggianti. Un appuntamento importante per rafforzare la squadra e cambiare rotta.
A Livorno sono attesi i primi punti e i primi gol del 2026. Domenica alle 17:30 l’occasione per migliorare dei dati di inizio anno ben poco confortanti. In queste prime due giornate del girone di ritorno i zero gol fatti e i cinque subiti hanno fatto perdere ai vissini entusiasmo e posizioni. Arezzo e Pineto erano delle corazzate di primissima fascia ma anche un Livorno in netta ripresa non sarà da meno. Reduci da un’esaltante vittoria per 2 a 0 a Guidonia, all’Armando Picchi capitan Dionisi e compagni vorranno confermare il buon periodo di forma. Tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte dall’approdo di Roberto Venturato in panchina hanno concesso al Livorno l’opportunità di togliersi dalle sabbie mobili della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Vis a caccia di rinforzi: Sylla verso il ritornoIl mercato invernale vede la Vis Pesaro rinforzarsi con nuovi acquisti.
