La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre i messaggi di Rai e Mediaset

Dopo la scomparsa del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio, Stefano De Martino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà. Da PierSilvio Berlusconi e Mediaset, alla Rai, fino ad Antonino Spinalbese, passato legame con Belen Rodriguez, diverse figure del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro supporto in questo momento difficile.

Da PierSilvio Berlusconi e Mediaset alla Rai, passando per Antonino Spinalbese (in passato legato alla sua ex Belen Rodriguez): sono diversi i messaggi di solidarietà arrivati a Stefano De Martino dopo la morte del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio a 61 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco, i messaggi di cordoglio da Rai e MediasetA Torre del Greco si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, deceduto dopo una lunga malattia. Questa sera? “La Rai ha deciso così”. Stefano De Martino, shock dopo la morte del padreStasera, “La Rai ha deciso così”: Stefano De Martino affronta un momento difficile dopo la scomparsa del padre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Stefano De Martino in lacrime a C’è posta per te: Vostro padre ha lasciato il pieno d'amore - Tra lacrime, abbracci e parole sincere, Stefano De Martino sorprende i figli di Antonietta, regalando un momento di speranza e vicinanza familiare a C’è posta per te. notizie.it Stefano De Martino, i funerali del padre Enrico a Torre Annunziata - È il giorno del dolore a Torre Annunziata, la città si stringe a Stefano De Martino e alla sua famiglia per la morte del padre Enrico, che si è spento ieri a 61 anni dopo una lunga malattia. Si ... msn.com ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!! Solidarietà e vicinanza alle famiglie di Ausonia Il Comune di Ausonia desidera ringraziare la società De Vizia, nella persona di Stefano Della Rosa, che durante le recenti festività ha consegnato al Comune confezioni di panettoni da destinare alle famiglie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.