L’incidente di Pietro Zantonini, vigilante deceduto nel cantiere dello stadio di Cortina, evidenzia le criticità nelle condizioni di sicurezza negli appalti pubblici. La situazione, definita come una “zona grigia”, richiede un’attenzione maggiore all’applicazione degli accordi e delle normative vigenti. È fondamentale garantire standard adeguati per tutelare la salute e la vita di chi lavora in questi contesti, evitando tragedie simili in futuro.

di Andrea Gianni MILANO La morte di Pietro Zantonini, il vigilante 55enne stroncato da un malore nel cantiere dello stadio del ghiaccio di Cortina mentre stava trascorrendo la notte in un gabbiotto con temperature di oltre 10 gradi sotto zero, ha fatto suonare un tragico campanello d'allarme. "La magistratura farà chiarezza su quello che è successo ma è un episodio preoccupante – spiega Giorgia Sanguinetti, della segretaria della Cgil di Milano –, servono controlli sulla catena degli appalti perché non vorremmo che nella fretta si perdano di vista le tutele fondamentali. Non basta generare posti di lavoro, se non si garantiscono i diritti".

© Ilgiorno.it - La tragedia e l’allarme: "Zona grigia negli appalti. Applicare gli accordi"

