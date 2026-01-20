La torcia olimpica attraversa la Bassa Padovana | oggi Monselice Este e Abano Terme

Oggi la torcia olimpica attraversa la Bassa Padovana, passando per Monselice, Este e Abano Terme. Un momento di condivisione e tradizione in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La staffetta prosegue domani verso Cittadella e Padova, rafforzando il legame tra le comunità locali e l’evento globale.

La magia delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 accende la Bassa Padovana. Oggi, martedì 20 gennaio, la Fiaccola olimpica attraversa Monselice, Este e Abano Terme, prima di proseguire domani verso Cittadella e Padova. Il percorso italiano della torcia coinvolgerà tutte le 110 province in.

