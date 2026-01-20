La terribile gaffe della stampa portoghese su Valentino Cosa c' entra Dario Ballantini

Recentemente, la stampa portoghese ha commesso un errore che ha suscitato sorpresa: ha confuso Valentino, celebre stilista, con Dario Ballantini, noto imitatore italiano. Un episodio che mette in luce come anche figure di grande fama possano essere fraintese o erroneamente rappresentate, evidenziando l’importanza di un’informazione accurata e corretta.

Difficile credere che qualcuno, al mondo, non conoscesse Valentino. Eppure in Portogallo la stampa locale ha commesso una terribile gaffe, scambiando il famoso stilista per il suo storico imitatore. Nel momento del dolore più profondo e nel bel mezzo dello choc generale per l'annuncio della morte dell'ultimo imperatore della moda è successo anche questo e l'errore non è passato inosservato. Cosa è successo. Lo storico imitatore di Valentino, Dario Ballantini, che per anni ha portato in televisione - a Striscia la notizia - la sua parodia, è finito sulla prima pagina del sito portoghese Jornal Expresso sotto la notizia, che riportava la morte dello stilista italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Valentino Garavani, l'imitazione di Dario Ballantini alla Prima della Scala 2024: "Abbiamo la fata turchina e i Corazzieri, andate a cambiarvi" - VIDEODurante la Prima della Scala 2024, Dario Ballantini ha interpretato con successo l’imitazione dello stilista Valentino Garavani, suscitando l’attenzione del pubblico e dei media.

