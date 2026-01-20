È stata presentata un’offerta di acquisto non vincolante per Marinara, proveniente da una società operante in Europa, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con 24 strutture gestite. Tuttavia, Seaser sembra ancora indecisa a proseguire, mantenendo un atteggiamento di attesa. La situazione rimane in evoluzione, mentre gli interlocutori sono in attesa di sviluppi concreti.

Pronta un’offerta non vincolante di acquisto per Marinara. In campo, per quel che risulta da fonti ben informate, una società del settore che gestisce 24 strutture in molti paesi europei oltre a Turchia ed Emirati Arabi Uniti. In particolare è ben presente in Italia (4 porti in Liguria, uno a Livorno e uno vicino a Venezia con all’attivo oltre 14mila posti barca) e ora ha messo gli occhi su Marinara. L’offerta per Seaser (la società che gestisce Marinara) doveva essere vagliata dall’assemblea dei soci di Seaser, assemblea tuttavia andata deserta. Nel frattempo, l’8 gennaio scorso è stato costituito il nuovo Cda di Seaser che vede alla presidenza Daniele Corvasce, nato nel 1960 e con un ruolo di primo piano nella Fondazione Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La svolta di Marinara. È stata presentata un’offerta di acquisto, ma Seaser temporeggia

