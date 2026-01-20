Un presidente miliardario venerato come mago del caos. Meme che diventano talismani. Strateghi politici che leggono Julius Evola e flirtano con la chaos magick. Sullo sfondo, una realtà liquida dove la post-verità rende tutto manipolabile: la percezione di ciò che accade, il linguaggio pubblico, perfino l’idea stessa di destino collettivo. La stella nera. Magia e potere nell’era di Putin e Trump, di Gary Lachman (traduzione di Michele Trionfera), è un libro che prova a interpretare la politica contemporanea da un’angolazione insolita ma sorprendentemente efficace: quella del rapporto tra immaginario esoterico, costruzione simbolica e potere. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “La stella nera” di Gary Lachman: magia, simboli e potere nell’era di Putin e Trump

Leggi anche: Chi è Witkoff, l'anima nera di Trump, e perché nelle trattative ha favorito Putin e non Zelensky

La stella nera di Gary Lachman: l'audiolibro che svela il lato occulto della politica

