la squadra modello da seguire in premier league

Lo scorso giugno, Keith Andrews ha ricevuto una chiamata che molti calciatori desiderano: l’opportunità di discutere il proprio futuro in Premier League. Il suo percorso rappresenta un esempio di professionalità e dedizione, offrendo spunti di riflessione per chi aspira a emergere nel calcio di alto livello. Questa storia evidenzia l’importanza di impegno e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Lo scorso giugno Keith Andrews riceve quella telefonata che aspettiamo tutti. Quella del colloquio dei sogni. Dall’altra parte del telefono c’è Phil Giles, director of football del Brentford. «Sai perché ti chiamo» gli dice. Thomas Frank sta per lasciare il suo posto in panchina dopo sette anni e il club per sostituirlo sta pensando proprio ad Andrews. Sarebbe una promozione interna: da preparatore dei calci piazzati a capo allenatore. «Hai due giorni per convincerci» conclude Giles. Andrews fa quello che farebbe chiunque al suo posto: cancella le vacanze e si mette a lavorare al pitch da esporre alla dirigenza del club. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

