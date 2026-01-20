La squadra Biancorossi oggi la ripresa Montevago ’salta’ per squalifica

La squadra Biancorossi si prepara alla ripresa degli allenamenti dopo le recenti prestazioni. Con due incontri casalinghi e un solo punto conquistato, il cammino ha incontrato difficoltà, evidenziate dalle sconfitte contro Bra e Gubbio. A causa di squalifica, Montevago sarà assente nella prossima partita. È importante analizzare le prestazioni e individuare le strategie per migliorare il rendimento e affrontare il calendario con maggiore equilibrio.

Due partite in casa e un solo punto conquistato. Al Curi i biancorossi hanno steccato nel doppio confronto con il Bra e il Gubbio e si sono complicati la vita. Adesso è tutto da rifare, anche perché le squadre rivali per la lotta alla salvezza hanno vinto tutte. Il Perugia di Tedesco deve fare il suo percorso, riprendere a correre a partire dal prossimo impegno di campionato in programma domenica sul campo dell' Ascoli. I biancorossi dopo il giorno libero si ritrovano oggi a Pian di Massiano per iniziare a preparare la trasferta. Alla ripresa, fari puntati sulle condizioni di Calapai e Angella.

Più di 6.000 cuori biancorossi sugli spalti. Una città intera che si stringe attorno alla sua squadra. Il Bonolis pieno, vivo, che canta e spinge dal primo all’ultimo minuto. Quello che rimane davvero è questo colpo d’occhio, questa energia, questa risposta della cit - facebook.com facebook

