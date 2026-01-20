Nella provincia della Spezia, l’ex fidanzata dell’uomo accusato di omicidio ha rilasciato una testimonianza. Ha descritto un episodio di rabbia che avrebbe preceduto l’evento tragico, raccontando di aver ricevuto le sue visite dopo le coltellate. La donna si confessa tormentata dal senso di colpa e dalla pressione, chiedendosi se avrebbe potuto evitare il dramma intervenendo in modo diverso.

“Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se fosse stato meglio non impicciarmi, ma il senso di colpa mi avrebbe uccisa, avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico”. A parlare all’Adnkronos è S., La giovane spezzina ex fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne che venerdì scorso ha accoltellato a morte il diciottenne Youssef Abanoub, suo compagno di scuola all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il racconto e la gelosia. S. vuole fare chiarezza su quanto accaduto. Per questo ha scelto di raccontare, cominciando dal primo fermo immagine dopo il delitto: “ Zouhair mi ha mostrato il coltello tinto dal sangue di Aba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Spezia, parla l’ex fidanzata dell’omicida: “Dopo le coltellate è venuto da me, ha problemi di rabbia”

