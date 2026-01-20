La Spezia l' ex fidanzata di Atif | Dopo le coltellate è venuto da me mi sono chiesta chi fosse davvero

La Spezia, l'ex fidanzata di Atif ha raccontato di aver ricevuto le sue visite dopo l'aggressione, sollevando dubbi sulla sua identità. Attraverso le sue parole emerge un senso di pressione e rimorso, nel tentativo di comprendere meglio i momenti della vicenda e le motivazioni di Atif, in un contesto di tensione e conflitto.

"Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se fosse stato meglio non impicciarmi, ma il senso di colpa mi avrebbe uccisa, avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico". A parlare all'Adnkronos è S., la giovane spezzina ex fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne che venerdì scorso ha accoltellato a morte il diciottenne Youssef Abanoub, suo compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. S. vuole fare chiarezza su quanto accaduto. Per questo ha scelto di raccontare, cominciando dal primo fermo immagine dopo il delitto: "Zouhair mi ha mostrato il coltello tinto dal sangue di Aba. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'ex fidanzata di Atif, coinvolto nell'omicidio a scuola, descrive gli eventi successivi alla lite.

