La Spezia delibera del Consiglio d’istituto dopo la tragedia | non verranno computate le assenze nei giorni 20 21 22 e 23 gennaio per i ragazzi non pronti al rientro

A La Spezia, il Consiglio d’istituto ha deciso di non conteggiare le assenze degli studenti nei giorni 20-23 gennaio, in segno di rispetto per il dolore causato dalla recente tragedia. La misura mira a garantire un periodo di riflessione e supporto per i ragazzi non ancora pronti al rientro in classe, mantenendo un atteggiamento di solidarietà e comprensione.

Pochi studenti sono rientrati all'istituto di La Spezia dopo l'omicidio di venerdì, portando la scuola a deliberare che non verranno computate le assenze fino al 23 gennaio per rispettare il dolore dei ragazzi. La dirigente Caniparoli ha garantito la sicurezza e il supporto psicologico, invitando la comunità scolastica all'unità in questi "giorni di dolore condiviso". Pochi alunni hanno varcato la soglia dell'Istituto professionale Einaudi Chiodo di La Spezia questa mattina. Dopo i fatti di venerdì scorso, costati la vita al diciottenne Abanoub Youssef per mano del compagno Zouhair Atif, il ritorno in classe è stato particolarmente doloroso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it La Spezia, studente accoltellato a scuola: ecco il messaggio dell'Istituto dopo la tragediaL'Istituto Einaudi Chiodo di La Spezia ha comunicato un grave episodio avvenuto questa mattina, quando uno studente è stato ferito mortalmente da un compagno di classe. Leggi anche: "Studente-atleta di alto livello": delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto per l'adesione al progetto

