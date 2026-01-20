La sorella di Gabriela Trandafir sul processo al carabiniere | Montefusco si vantava dei pranzi con i militari

La sorella di Gabriela Trandafir, Elena, sarà tra i testimoni nel processo che si apre il 3 febbraio contro il carabiniere di Castelfranco Emilia, accusato di non aver raccolto la denuncia della vittima, uccisa insieme alla figlia nel 2022. Durante le testimonianze, emergono dichiarazioni di Montefusco, che si vantava dei pranzi con i militari. Il procedimento affronta questioni di responsabilità e omissioni nel caso.

Tra i testimoni che dal prossimo 3 febbraio prenderanno la parola nel processo contro il carabiniere di Castelfranco Emilia che non raccolse la denuncia di Gabriela Trandafir, uccisa insieme alla figlia nel 2022 da Salvatore Montefusco, ci sarà anche la sorella Elena. "Accetto il mio ruolo, faccio tutto per mia sorella e mia nipote".

Femminicidio Trandafir, il carabiniere che non raccolse la denuncia a processo: “Alla sbarra un intero sistema”Domani, 20 gennaio, si apre il processo all'ex luogotenente di Castelfranco Emilia, accusato di non aver raccolto la denuncia di Gabriela Trandafir, uccisa insieme alla figlia nel 2022.

