La Scuola Edile di Arezzo inaugura la nuova palestra laboratorio per la sicurezza sul lavoro

La Scuola Edile di Arezzo annuncia l'apertura della nuova “palestra laboratorio” dedicata alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. Un ambiente pensato per migliorare le competenze pratiche dei professionisti del settore, garantendo una formazione più efficace e aggiornata. L'iniziativa si inserisce nell'impegno della scuola di promuovere la sicurezza e la responsabilità nelle attività edilizie e lavorative.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – . Uno spazio formativo ad alta t ecnologia per addestramento pratico in spazi confinati e lavori in quota: obiettivo ridurre gli infortuni e diventare riferimento nazionale per l’aggiornamento dei formatori. La Scuola Edile di Arezzo ha inaugurato una nuova palestra laboratorio interamente dedicata alla sicurezza sul lavoro con una simulazione effettuata da formatori esperti. E’ una struttura progettata per potenziare la formazione tecnica e pratica dei lavoratori del comparto costruzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Scuola Edile di Arezzo inaugura la nuova “palestra laboratorio” per la sicurezza sul lavoro Leggi anche: Il D. L . per la Sicurezza sui Cantieri è diventata Legge: Nuova sicurezza sul lavoro 2026 Leggi anche: L'astronauta Paolo Nespoli inaugura la nuova palestra in Brianza Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ente scuola edile, accordo con l’Università - Accordo tra Università di Camerino e Ente scuola edile per formazione innovativa nel settore delle costruzioni. ilrestodelcarlino.it RENTRI, due incontri ad Ascoli e Fermo per spiegare alle imprese il nuovo registro dei rifiuti - Due appuntamenti formativi nelle province di Ascoli Piceno e Fermo per accompagnare il settore delle costruzioni nella transizione al nuovo sistema digitale nazionale ... lanuovariviera.it

Impresa Civica Edile: giovani operatori edili in azione al Liceo Fracastoro Tornano protagonisti gli studenti di FORMEDIL Verona – Scuola Edile con il progetto Impresa Civica Edile, impegnati in un doppio intervento di manutenzione straordinaria al Liceo S - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.