La recente conferma che i resti rinvenuti in piazza Andrea Costa a Fano appartengano alla Basilica di Vitruvio ha riacceso l’interesse internazionale sulle Marche. Questa scoperta valorizza il patrimonio storico e architettonico della regione, ponendola sotto i riflettori della comunità culturale globale. Un evento che sottolinea l’importanza delle scoperte archeologiche nel rafforzare l’identità e il valore storico del territorio.

L'ufficialità che i resti ritrovati in piazza Andrea Costa a Fano sono quelli della Basilica di Vitruvio hanno riportato le Marche al centro del dibattito mondiale culturale.L'opera è infatti l'unico edificio attribuibile con assoluta certezza all'architetto romano che l'avrebbe progettata.

Ritrovati a Fano i resti della Basilica di Vitruvio. Acquaroli: «Scoperta sensazionale, Marche centrali nella cultura internazionale»Sono stati rinvenuti a Fano i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande rilevanza per l'archeologia e la storia locale.

La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a FanoLa Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico.

