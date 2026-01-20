La saga di Rubino continua, questa volta con Raffaele che si gode i successi di Tommaso alla Carrarese. Dalle esperienze con il Novara alle soddisfazioni attuali in Toscana, la famiglia Rubino dimostra come il calcio possa unire e trasmettere passione attraverso le generazioni. Un percorso di crescita e di gioia condivisa, scritto sul campo e nella vita.

Tommaso e Raffaele Rubino condividono il ricordo di una domenica speciale. È il 21 settembre 2014, Florenzi ha appena segnato contro il Cagliari scavalcando la tribuna dell’Olimpico per abbracciare la nonna. In Serie C, quasi in contemporanea, allo Stadio Lungobisenzio di Prato il bomber dei padroni di casa ha realizzato il momentaneo 2-1 contro il Savona. Per esultare è corso da suo figlio aggrappato all’inferriata del campo. Ha 8 anni, è biondo come il papà e sorride: una bellissima foto ha immortalato per sempre il momento. La Gazzetta titolerà: “Gol e sentimenti”. Quella è stata una delle ultime reti dell’attaccante classe ’78, arrivato all’ultima esperienza della sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La saga Rubino e i ruoli invertiti: ora è papà Raffaele a esultare per i gol di Tommaso con la Carrarese

