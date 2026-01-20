Nella puntata del 20 gennaio di La Ruota della Fortuna, Samira Lui si è emozionata per una vincita significativa. La serata ha visto momenti di suspense e novità, con il jackpot e il bonus maialino che hanno arricchito l’esperienza di gioco. Un appuntamento che ha coinvolto i partecipanti e gli spettatori, offrendo un intrattenimento ricco di sorprese e emozioni autentiche.

La puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna ci ha regalato nuove emozioni, fra soluzioni difficili e tante novità, fra il jackpot e il bonus maialino, capaci di rendere il gioco ancora più interessante. Sempre forte l’intesa fra Gerry Scotti e Samira Lui che rappresentano senza dubbio il punto di forza della trasmissione. La Ruota della Fortuna, Flavio vince tutto. La puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna si è aperta, come sempre, con il saluto di Gerry Scotti, carico di energia e positività. Il conduttore ha poi annunciato l’arrivo di Samira Lui che è apparsa con un look scintillante, sfoggiando un mini abito blu elettrico capace di esaltare ancora di più la sua bellezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui si commuove: la vincita è straordinaria

La Ruota della Fortuna, Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per PassaparolaNella puntata del 2 gennaio di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui mostrano un rapporto di complicità, tra ricordi e momenti imprevisti.

La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira prima dell’Epifania, poi si commuoveGerry Scotti e Samira Lui tornano su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

VERONICA VINCE 200MILA EURO A LA RUOTA DELLA FORTUNA. GERRY SCOTTI SI COMMUOVE: “SONO FELICE”

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti costretto a chiudere lo show in anticipo: finale amarissimo per Christian; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre (troppo) veloce per Maria: Torna un classico; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Flavio Video; Da Grosio a La ruota della Fortuna: Andrea è campione su Canale 5.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui si commuove: la vincita è straordinariaIl Campione Flavio ha dominato la puntata, mostrando tutta la sua bravura. Nonostante la rimonta dello sfidante Renato al Gioco degli animali, il giovane concorrente è riuscito a spuntarla. Nel corso ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Flavio ha vinto più di 100mila euro ma non incasserà questa cifraFlavio vinto 102mila e 500 euro a La Ruota della Fortuna, ma quanto incassa davvero? Il calcolo tra tasse, gettoni d’oro e trattenute ... quifinanza.it

La Ruota della Fortuna: Samira Lui incanta con un abito blu e arriva il nuovo round Jackpot Lunedì 19 gennaio La Ruota della Fortuna torna con una nuova puntata e una gustosa novità: il round Jackpot prende il posto del classico Mistero. Questo nuovo gi - facebook.com facebook