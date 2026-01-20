La rivelazione della pm Gallucci | Seguivo un’inchiesta sul centrosinistra mi dissero di occuparmi della Lega video

Una magistrato italiana ha raccontato di essere stata interrotta mentre seguiva un’inchiesta sul centrosinistra, venendo invece indirizzata a occuparsi della Lega. La testimonianza, rilasciata a Quarta Repubblica e ripresa da Il Giornale, mette in luce questioni di autonomia e indipendenza nelle attività investigative. Questa rivelazione solleva interrogativi sulla gestione delle indagini e sul ruolo della magistratura nel contesto politico italiano.

C’è un magistrato coraggioso, una donna, che rivela (lo ha fatto a Quarta Repubblica e lo ha riportato I l Giornale ) che fu bloccata mentre stava seguendo indagini che riguardavano la sinistra. Aggiungendo un particolare assai inquietante. Che meriterebbe un approfondimento. La magistrata che è andata contro il sistema #Gallucci #quartarepubblica pic.twitter.com8tNO81eL6G Leggi anche Al referendum sulla Giustizia vota e fai votare Sì. Basta guardare il fronte del no per capire che è necessario. Casellati: «La riforma è una battaglia di verità. Restituirà ai cittadini la fiducia nella magistratura». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La rivelazione della pm: "Indagavo anche sulla sinistra, ma mi dissero: punta la Lega"Durante una puntata di Quarta Repubblica, il pubblico ministero Anna Gallucci ha condiviso un episodio che mette in discussione le modalità di svolgimento delle indagini politiche in Italia.

